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Президент Армении встретился с рядом представителей сферы науки


Вопросы современной физики и перспективы ее развития были обсуждены на встрече президента Республики Армения Армена Саркисяна с сотрудниками Национальной научной лаборатории им. Алиханяна (Ереванский физический институт) Рубеном Мкртчяном, Рубеном Манвеляном и Альбертом Сируняном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, на встрече были также затронуты осуществляемые научным учреждением программы.

Важность развития естественных наук, в том числе физики, для развития нашей страны президент Саркисян подчеркнул также на встрече с председателем Комитета по науке министерства образования и науки Армении Самвелом Арутюняном, деканом факультета физики ЕГУ Роландом Авакяном и доцентом кафедры теоретической физики Ашотом Овсепяном.

Президент выразил готовность максимально способствовать в вопросе сотрудничества армянских ученых с международными научными центрами.


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