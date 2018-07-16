Директор СНБ Арцаха назначен председателем комиссии по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших
Произошли изменения в составе Госкомиссии по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.16 июля Президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указ, согласно которому в состав Госкомиссии по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших внесены изменения.
Председателем комиссии назначен директор Службы национальной безопасности Республики Арцах Самвел Шахраманян.
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