Директор СНБ Арцаха назначен председателем комиссии по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших

Произошли изменения в составе Госкомиссии по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

16 июля Президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указ, согласно которому в состав Госкомиссии по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших внесены изменения.Председателем комиссии назначен директор Службы национальной безопасности Республики Арцах Самвел Шахраманян.