Время в Ереване: 11:07:36,   16 Июль

Директор СНБ Арцаха назначен председателем комиссии по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших


Произошли изменения в составе Госкомиссии по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

16 июля Президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указ, согласно которому в состав Госкомиссии по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших внесены изменения. 
Председателем комиссии назначен директор Службы национальной безопасности Республики Арцах Самвел Шахраманян.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации