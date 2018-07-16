«Это то, что говорим и мы». Тигран Балаян – о заключительной декларации саммита НАТО

Позиция Североатлантического альянса (НАТО) по решению конфликтов соответствует заявлениям Армении по Карабаху Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.



«НАТО заявляет об урегулировании конфликтов на основе Устава ООН и Хельсинкского акта - об этом, говорит и Армения. Параграф декларации НАТО о решении конфликтов соответствует заявлениям Армении по Карабаху», - заявил Балаян.

11 июля была принята заключительная декларация саммита НАТО в Брюсселе, которая содержит призыв мирного разрешения конфликтов на Южном Кавказе. В декларации указывается, что Альянс поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Армении, Азербайджана, Молдовы и Грузии.

Балаян также затронул тему 67-го пункта в декларации, который вызвал различные дискуссии в армянской общественно-политической и экспертной среде.«Очевидно, что в 67 параграфе декларации НАТО отмечается, что конфликты должны решаться в действующих форматах и на основе международных принципов, в частности, Устава ООН и Хельсинкского заключительного акта», — сказал Балаян.В пункте 67 Декларации отмечено: «НАТО продолжает поддерживать право всех партнеров на независимые и суверенные решения в области внешней политики и политики безопасности без внешнего давления и принуждения».В том же пункте декларации подчеркивается, что НАТО продолжает поддерживать усилия, направленные на мирное урегулирование конфликтов на Южном Кавказе.