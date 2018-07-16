Авария произошла на шахте в Грузии, есть погибшие

На шахте имени Миндели в городе Ткибули на западе Грузии произошла авария, в результате которой погибло четыре шахтёра. Как сообщает грузинский Первый канал, эту информацию подтвердили в МВД страны.

Помимо этого несколько человек получили ранения, однако их количество не уточняется. По данным СМИ, речь может идти о десяти пострадавших.

На месте ЧП работают спасатели. Подробности происшествия на данный момент неизвестны, сообщает Арменпресс, со ссылкой на Лента.ру.