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Авария произошла на шахте в Грузии, есть погибшие


 На шахте имени Миндели в городе Ткибули на западе Грузии произошла авария, в результате которой погибло четыре шахтёра. Как сообщает грузинский Первый канал, эту информацию подтвердили в МВД страны.

Помимо этого несколько человек получили ранения, однако их количество не уточняется. По данным СМИ, речь может идти о десяти пострадавших.

На месте ЧП работают спасатели. Подробности происшествия на данный момент неизвестны, сообщает Арменпресс, со ссылкой на Лента.ру.

 

 




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