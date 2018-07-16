Авария произошла на шахте в Грузии, есть погибшие
На шахте имени Миндели в городе Ткибули на западе Грузии произошла авария, в результате которой погибло четыре шахтёра. Как сообщает грузинский Первый канал, эту информацию подтвердили в МВД страны.
Помимо этого несколько человек получили ранения, однако их количество не уточняется. По данным СМИ, речь может идти о десяти пострадавших.
На месте ЧП работают спасатели. Подробности происшествия на данный момент неизвестны, сообщает Арменпресс, со ссылкой на Лента.ру.
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