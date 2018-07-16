Выяснилась причина взрыва в «Бургер-Кинг»: обвинение предъявлено начальнику цеха пивзавода «Котайк»

В результате проделанной в СК Армении масштабной работы, в рамках уголовного дела, выяснилась причина взрыва в «Бургер-Кинг»: начальнику цеха пивзавода «Котайк» предъявлено обвинение в оказанкии услуг, не соответствующих правилам техники безопасности. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

В результате выяснилось, что взорвался баллон с углекислым газом, установленный ненадлежащим образом в неправильном месте, в котором повысилась температура, и, как следствие – давление газа, что и привело к взрыву.

Баллон был произведен в РФ, в ՝ 2012 году, в соотствествии с ГОСТ-8050-85, и был годен к употреблению.

Выяснилась личность сотрудника пивзавода «Котайк», ответственного за технику безопасности.

В результате обвинение предъявлено начальнику цеха пивзавода «Котайк» по ст. 279 УК Армении. В его отношении применена мера пресечения – подписка о невыезде.

Как сообщалось ранее, вечером 2-го апреля на Северном проспекте, в самом центре Еревана в районе девяти вечера, в пункте быстрого питания «Бургер кинг» прогремел взрыв. Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении сообщила о том, что сигнал об инциденте поступил в 20:44. Есть пострадавшие, требуется помощь спасателей.По уточнённым данным, в результате взрыва пострадало 8 человек, в том числе и трое иностранных граждан. Известны имена пострадавших: Рудольф Маркосян (6 лет), Рубина Маркосян (8 лет), Заруи Меликян (19 лет), Эрие Ашугян (24 года, гражданин Ирана), Алёна Агапова (15 лет, гражданка России), Лиза Абраамова (15 лет, гражданка России) , Ярослав Любенко (15 лет, гражданин России), Зеина Хусейни (24 года, гражданка Ирана). Все они доставлены в ереванский медцентр «Сурб Григор Лусаворич». Состояние большинства пострадавших оценивается как средней тяжести и удовлетворительное. Восьмилетняя Рубина Маркосян была прооперирована, и по словам руководителя реанимационного отделения медцентра «Сурб Григор Лусаворич» Самвела Карапетяна, её жизни ничего не угрожает. «Девочка еще на протяжении ближайших двух недель останется в больнице, однако все предпосылки таковы, что все завершится благополучно и без последствий для ее здоровья», - отметил он.МЧС в качестве предварительной версии случившегося называет взрыв 20-килограммового кислородного баллона на кухне заведения, который обеспечивал давлением аппарат по розливу пива.В результате взрыва были повреждены кухня (60 кв.м), павильон обслуживания (около 2 кв.м), подвесной потолок в зале (около 8 кв.м), две тары для пива (объемом в 40 литров) и предметы утвари.Полиция Армении сразу опровергла версию о том, что причиной взрыва могли стать чьи-либо преднамеренные действия.Пострадавших в медцентре «Сурб Григор Лусаворич» поздно вечером посетил спикер Национального Собрания Армении Ара Баблоян, который заверил журналистам, что состояние детей оценивается как удовлетворительное.Комментируя состояние 8-летней Рубины Маркосян, Баблоян отметил, что травмы у девочки серьезные, но раны не глубокие, и после прохождения курса восстановления, она будет переведена в палату, где останется под надзором врачей.Министр здравоохранения Армении Левон Алтунян в ночь на вторник также посетил пострадавших от взрыва в медцентре "Сурб Грикор Лусаворич" и ознакомился с их состоянием и оказываемой им медицинской помощью.Советник главы Следственного комитета Сона Трузян поздно ночью у себя на страничке в социальной сети Фейсбук сообщила о том, что о по факту взрыва в пункте быстрого питания «Бургер Кинг» на Северном проспекте в Ереване возбуждено уголовное дело."Уголовное дело возбуждено в следственном отделе административных районов Кентрон и Норк-Мараш по пункту 2 части 2-й статьи 279-й Уголовного кодекса Армении (выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности вред здоровью двух или более лиц)", - написала Трузян.Пункт быстрого питания "Бургер кинг" готов оказать необходимую помощь пострадавшим при взрыве в их заведении, говорится в заявлении, распространенном компанией ЗАО "Бургер Арм".В "Бургер кинг" также выразили сожаление в связи с произошедшим и высказали надежду, что все пострадавшие вскоре пойдут на поправку.