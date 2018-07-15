Разъяснения – это еще не вода из крана: Пашинян – о вопросах водоснабжения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает оправданными жалобы на качество водоснабжения в республике. "Компании еще многое предстоит сделать, жалобы я считаю оправданными и нужны четкие ответы. Нам нужны не разъяснения, а вода из крана, и мы предпримем меры для полноценной защиты интересов наших граждан", - сказал Пашинян. Как передает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

В летний период многие граждане жаловались на компанию "Веолия джур" (дочка французской "Veolia Generale des Eaux") в связи с постоянными отключениями водоснабжения. Компания объясняет отключения плохим состоянием систем водоснабжения, жарой и потерями в системе.

"Недавно встретился с региональным представителем компании в правительстве, был серьезный разговор и мы отметили, что есть многочисленные претензии к их деятельности и она пересмотрит свои принципы работы в Армении", - сказал Пашинян.Он отметил, что в компании отмечают, что преодолели проблемы, однако по его данным это не так."В компании говорят о потерях в системе в 60-70% на 100 литров воды. Это зачастую стараются объяснить плохим состоянием системы водоснабжения. Но я согласен с той позицией, что есть также и коррупционные риски и данная тема должна очень серьезно быть обсуждена. Часть потерь, по моему мнению, является результатом плохого управления и коррупционных рисков и думаю, что компания должна сделать выводы, чтобы не было подобных казусов", - сказал Пашинян.Премьер-министр отметил, что последние проблемы компания связывает с аварией насоса и прочими сложностями, говорят о жаре, но "в Армении всегда летняя жара и зимний снег бывают неожиданными"."Необходимо быть готовым к лету и зиме. Летом используется много воды, в Ереване очень жарко и поэтому в начале сезона необходимо проверять насосы и иметь запчасти, чтобы оперативно ликвидировать аварии", - сказал Пашинян.Он отметил, что акцентирует проблемы Еревана, поскольку компания работает в столице на протяжении уже 10 лет, отметил наличие изменений, достижений, подчеркнув однако, что ситуация дает повод для беспокойства.Что касается качества воды, то по его словам, они объясняются тем, что забор производится из артезианских источников, которые, по данным компании, соответствуют всем необходимым требованиям качества."Компании еще многое предстоит сделать, жалобы я считаю оправданными и нужны четкие ответы. Нам нужны не обоснования, а вода из крана и мы предпримем меры для полноценной защиты интересов наших граждан", - сказал Пашинян.