Ресторан Kaffekievari в Хельсинки создал специальное блюдо "Trumputin", посвященное предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает Helsingin Uutiset.



Отмечается, что "Trumputin" состоит из русского блина с красной рыбой, сметаной и луком и расположенных рядом с ним американских панкейков с мороженым и ягодами. По замыслу создателей, блюдо включает в себя одновременно восточное и западное, сладкое и соленое.

Представители ресторана подчеркивают, что создание блюда не имело никакого политического подтекста, и оно может остаться в меню и после встречи президентов, если придется по вкусу посетителям.

Саммит в столице Финляндии 16 июля будет первой полноформатной встречей Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов, сообщает Арменпресс, со ссылкой на Риа новости.



