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Строящийся ж/д КПП в Айруме позволит значительно сэкономить время


Госслужба  по безопасности продуктов  питания к началу 2019 года будет примет  контрольно-пропускную точкуАйрум-Джилиза с фитосанитарной лабораторией.

Как сообщает Арменпресс, глава  инспекционного органа ГСБПП Георгий  Аветисянпосетил Москву на прошлой неделе, где в рамках  программы «Финансовое  и техническое  содействие РА в  членстве  ЕАЭС»  подписал соглашение с правительством России о строительстве и оборудовании фитосанитарной лаборатории железнодорожного контрольно-пропускного пункта Айрум-Джилиза.

Фитосанитарная лаборатория будет инспектировать не только поезда, но и грузовики, проходящие через пограничный контрольно-пропускной пункт Баграташен.

«Здесь будет проверяться любая растительная продукция, импортируемая в Армению. В случае необходимости будет проводитьсястерилизация, чтобы вредные организмы не проникали в Армению. Это будет наша приоритетная задача », - сказал он.

Он заверил, что контрольный пункт с лабораторией будет построен в сжатые  сроки.

Директор НГКО «Центр животноводческих и растительных санитарных лабораторных услуг» АрманГеворгян сказал, что в Айрумском КПП  будут присутствовать не только инспекторы по  фитоконтролю, но и их специалисты. «Мы уже начали  переподготовку специалистов, в результате которых  у нас будут и  специалисты, и готовый пункт», - сказал Геворкян.

Он заявил, что в настоящее время все лаборатории размещены в Ереване, и хозяйствующим субъектам требуется как минимум  один день для прохождения всех этих процедур, но с эксплуатацией лаборатории в Айрумепроцедуры будут проводиться очень быстро и на  высокомуровне.

«На строительство КПП решением правительства выделен участок в  3850кв/м. для  хранения, стерилизации будет выделена специальная территория. Прилегающая к КПП территория будет благоустроена», - сказал Геворкян.




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