Строящийся ж/д КПП в Айруме позволит значительно сэкономить время

Госслужба по безопасности продуктов питания к началу 2019 года будет примет контрольно-пропускную точкуАйрум-Джилиза с фитосанитарной лабораторией.

Как сообщает Арменпресс, глава инспекционного органа ГСБПП Георгий Аветисянпосетил Москву на прошлой неделе, где в рамках программы «Финансовое и техническое содействие РА в членстве ЕАЭС» подписал соглашение с правительством России о строительстве и оборудовании фитосанитарной лаборатории железнодорожного контрольно-пропускного пункта Айрум-Джилиза.

Фитосанитарная лаборатория будет инспектировать не только поезда, но и грузовики, проходящие через пограничный контрольно-пропускной пункт Баграташен.

«Здесь будет проверяться любая растительная продукция, импортируемая в Армению. В случае необходимости будет проводитьсястерилизация, чтобы вредные организмы не проникали в Армению. Это будет наша приоритетная задача », - сказал он.

Он заверил, что контрольный пункт с лабораторией будет построен в сжатые сроки.

Директор НГКО «Центр животноводческих и растительных санитарных лабораторных услуг» АрманГеворгян сказал, что в Айрумском КПП будут присутствовать не только инспекторы по фитоконтролю, но и их специалисты. «Мы уже начали переподготовку специалистов, в результате которых у нас будут и специалисты, и готовый пункт», - сказал Геворкян.

Он заявил, что в настоящее время все лаборатории размещены в Ереване, и хозяйствующим субъектам требуется как минимум один день для прохождения всех этих процедур, но с эксплуатацией лаборатории в Айрумепроцедуры будут проводиться очень быстро и на высокомуровне.

«На строительство КПП решением правительства выделен участок в 3850кв/м. для хранения, стерилизации будет выделена специальная территория. Прилегающая к КПП территория будет благоустроена», - сказал Геворкян.