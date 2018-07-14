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Председатель КГД и посол РФ в РА обсудили перспективы сотрудничества


Председатель КГД Армении Давид Ананян  принял посла РФ в РА Сергея Копиркина. На встрече обсуждались вопросы, представляющие  взаимный интерес, в  частности, высоко оценена правово-договорная база, созданная  в  последние годы. Высокая оценка была дана также сотрудничеству в налоговой и таможенной  сферах на международных площадках. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ КГД РА, стороны  договорились продолжать сотрудничество, направленное  на совершенствование  инвестиционной  среды, а также повышение товарооборота  между  двумя  странами.

 




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