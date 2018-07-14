Председатель КГД и посол РФ в РА обсудили перспективы сотрудничества

Председатель КГД Армении Давид Ананян принял посла РФ в РА Сергея Копиркина. На встрече обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности, высоко оценена правово-договорная база, созданная в последние годы. Высокая оценка была дана также сотрудничеству в налоговой и таможенной сферах на международных площадках.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ КГД РА, стороны договорились продолжать сотрудничество, направленное на совершенствование инвестиционной среды, а также повышение товарооборота между двумя странами.