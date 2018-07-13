Премьер-министр Армении посетил посольство Франции по случаю Национального праздника Франции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил посольство Франции в Армении по случаю Национального праздника Франции. От имени правительства Армении и армянского народа Никол Пашинян поздравил посла Джонатана Лакота, сотрудников посольства и дружественный народ Франции, пожелав им процветания и продолжительного развития.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр подчеркнул дружественный характер армяно-французских отношений и добавил, что они основаны не только на политических, экономических, но и на прочных человеческих связях. По словам главы правительства, он провел теплую и плодотворную встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Брюсселе. Премьер-министр выразил уверенность, что это придаст новый импульс дальнейшему развитию армяно-французских отношений. Никол Пашинян также выразил уверенность, что предстоящий осенью в Ереване 17-й саммит Франкофонии будет способствовать расширению сотрудничества в разных сферах не только с Францией, но и другими франкоязычными странами.

Джонатан Лакот поблагодарил премьер-министра за визит в посольство и поздравления. Посол подчеркнул, что революция в Армении и происходящие изменения вызвали большой интерес во Франции, в том числе у инвесторов, и постепенно увеличивается количество предприятий, которые хотят реализовать инвестиционные проекты в Армении. По его словам, сегодня в Армении есть большая позитивная энергия, которая окажет большое влияние на армяно-французские связи и привлечение инвестиций.