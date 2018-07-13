Американский кинорежиссер армянского происхождения планирует снять в Армении фильм о Геноциде армян

Американский кинорежиссер армянского происхождения Роберт Деранян планирует снять в Армении фильм о Геноциде армян 1915 года. Он желает включить в фильм как иностранных, так и армянских актеров.

«Я пытаюсь представить Геноцид армян с историко-документальной стороны. Фильм будет основан на мемуарах. Я приведу со мной творческую и снимающую команду в Армению, но я также хочу привлечь армянских актеров в фильм», - сказал он в беседе с Арменпресс.

Режиссер рассказал, что они создадут картину деревни, где будут проходить действия, которые расскажут о том, что произошло в 1915 году. «Я хочу, чтобы широкий круг людей знал об этой исторической реальности», - сказал он.

Комментируя свое участие в Ереванском международном кинофестивале «Золотой абрикос» в этом году, Роберт Деранян сказал, что он впервые участвует в фестивале, но неоднократно посещал Армению.

«Фильм «Табу», который я представил в номинации “Армянская панорама” фестиваля, очень похож на историю Ромео и Джульетты. Тема посвящена Армении и Турции. Я попытался представить события 1915 года с двух точек зрения и их влияние на сегодняшнее поколение», - сказал он.

Он сообщил, что в этом рассказе не отрицается факт Геноцида армян. Задача заключается в следующем: рассказать об этом, чтобы другие могли его воспринимать. «Я думаю, что справедливые и свободно мыслящие турки в конце концов примут эту реальность», - сказал режиссер.