В связи с жарой служба скорой помощи работает сверхнагруженно
16:17, 13 Июль, 2018
В связи с жарой служба скорой помощи работает сверхнагруженно. В июне текущего года служба "Скорой помощи" Еревана получила 18 810 вызовов, а за первые 10 дней июля число вызовов составило уже 7246. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сообщила руководитель ЗАО "Скорая помощь" Тагуи Степанян.
По ее словам, данный показатель вырос по сравнению с аналогичными показателями предыдущего года. Так, в июне 2017 было зафиксировано 17 312 вызовов, а за первые 10 дней июля прошлого года было зафиксировано 6126 вызовов. Степанян отметила, что рост числа вызовов обусловлен, в том числе, и жаркой погодой, установившейся как в Ереване, так и по всей Армении.
Кроме того, по словам Степанян, на 25% увеличились также случаи госпитализации после вызовов, в то время как в прошлом число пациентов, доставляемых в больницы, составляло в среднем 18-20%."Бывали дни, когда случаи госпитализации достигали 30% от вызовов, что беспрецедентно. К примеру, 4-го июля было зарегистрировано 772 вызова, в результате чего 209 человек были госпитализированы. Согласно последним статистическим данным, ежедневно госпитализируются порядка 130-140 человек", – отметила Степанян.
Подавляющая часть вызовов связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями, за ними следуют острые респираторные заболевания и различные типы вирусов. В последний период увеличились случаи госпитализации пациентов с подозрением на кишечные инфекции.
Степанян также отметила, что в данный момент в автопарке скорой помощи 36 машин, но в скором будущем ожидаются новые машины из Китая.
В свою очередь, кардиолог Марина Ордян отметила, что если в предыдущие годы у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями обострения наблюдались в период с середины июля по август, то в этом году они наблюдаются уже с 10-го июня.
"Увеличилось число пациентов с инсультом и инфарктом миокарда. Это обусловлено тем, что в жаркую погоду увеличивается потовыделение, и если организм не компенсирует потерянную жидкость и не получает нужного количества содержащихся в ней минералов, он обезвоживается, что приводит к обострениям", – отметила Ордян.
По её словам, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны использовать достаточное количество жидкости.
"Для здоровых людей достаточное количество потребляемой в день жидкости составляет порядка 2-2,5 литров в день, а для людей с сердечнососудистыми заболеваниями – 1,5-2 литра в день", – завила Ордян.