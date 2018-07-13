В Баку продолжаются перебои с электроснабжением

В Баку и в ряде областей Азвебайджана продолжаются перебои с электроснабжением. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает азербайджанская пресса.

В частности, в Баку и на Апшеронском полуострове перебои с электроснабжением связаны с пожаром на одной из высоковольтных линий электропередач.

В частности, в Баку и на Апшеронском полуострове установлено 27%-е лимиыирование энергопотребления.

Лимита нет лишь в объектах первой категории – метро, аэропортах, больницах и пр.

Тем не менее, 2 станции метро в Баку приостановили работу.

Как сообщалось ранее, бакинское метро по прежнему не работает из-за перебоя в электроснабжении, которое к 4-му июля пока не восстановлено. Как передает «Арменпресс» , об этом сообщает агентство «Туран».

По этой причине наземный городской транспорт будет работать в чрезвычайном режиме и бесплатно.

3-го июля, после обесточения метро, тысячи пассажиров выбирались по ;подземным туннелям пешком.

В ночь со 2-го на 3-е июля Баку и некоторые другие азербайджанские города оказались во тьме: причина – масштабные обесточивания вследствие аварии на Мингечаурской ГЭС. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает азербайджанская пресса.

Позже Минэнерго Азербайджана выступило с заявлением, в котором говорилось, что причиной аварии стала беспримерная жара, которая привела к увеличению потребления электроэнергии населением, что вывело из строя один из трансформаторов на ГЭС.

Без электричества остались такие города как Сумгаит, Ширван, Гянджа, Закатала и др.

Спустя часы подача электроэнергии в некоторых кварталах обесточенных городов, в том числе, Баку, восстановилась.