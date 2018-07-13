МЧС сообщает подробности об оказываемой Арменией гуманитарной помощи Сирии

Начиная с 12-го июля, совместными усилиями МЧС Армении и РФ, Армяно-российского центра гуманитарной помощи, Армянского Красного Креста в Сирию посылается 94 тонны гуманитарной помощи, в частности, рис, гречку, масло.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, груз сопровождают до Латакии армянский директор Армяно-российского центра гуманитарной помощи полковник Павел Гезалян и представитель МЧС Армении в РФ полковник Артак Казарян

В Сирии груз примет и распределит партнер Армянского Красного Креста – Красный Полумесяц Сирии. 30 тонн гуманитарной помощи получит армянская община Алеппо ААЦ.

Транспортировка груза из Еревана в Сирию будет осуществлена самолетом МЧС РФ «ИЛ-76», который 11-13-июля совершит 3 рейса.

Как сообщалось ранее, на авиабазе «Хмеймим» 12-го июля совершил посадку самолет МЧС РФ, которым Армения предоставила Сирии более 30 тонн гуманитарной помощи, в частности, рис, гречку, масло. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Первый российский канал.

Вся эта помощь будет предоставлена тем беженцам, которые возвращаются на освобожденные территории/

Часть помощи пойдет в отдаленные районы Сирии.

Вскоре ожидаются еще несколько полетов: всего в Сирию будет послано 100 тонн продуктов и предметов первой необходимости.