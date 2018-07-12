Я призываю каждый день говорить о возвращении в Армению: Никол Пашинян встретился с армянской общиной Бельгии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках визита в Королевство Бельгия посетил церковь Святой Марии Магдалины. Там собрались представители местной армянской общины и армяне из разных европейских стран. Они приветствовали премьер-министра аплодисментами и скандировали: «Никол, Никол».

Как передает корреспондент Арменпресс из Брюсселя, духовный пастор церкви иерей Затик Аветикян встретил премьер-министра. Он поприветствовал премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его делегацию и сказал, что они рады встретиться в Брюсселе.

«Мы желаем успехов в обеспечении благосостояния и развития нашей страны. Мы стали свидетелями событий, начавшихся несколько месяцев назад, и наш отчаявшийся народ объединился и встал в основе политических процессов», - сказал пастор.

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян рассказал об основном значении бархатной, насильственной и народной революции в Армении. По его словам, многие до революции, имеющие гражданство де-юре в Армении и за ее пределами, не считали себя де-факто гражданами Армении.

«После нашей революции наше главное достижение состояло в том, что независимо от наличия гражданства де-юре, армяне стали считать себя гордым и достойным гражданином Армении. И я уполномочен обратиться к армянам в каждом уголке мира, дорогие люди, гордые граждане Республики Армения. Основной смысл этого изменения заключается в том, что и наша, и ваша родина являются вашим, она возвращена народу. Я хочу констатировать самое важное изменение в нынешней политической ситуации - наша родина была возвращена народу, каждому из вас. Наша задача в том, чтобы каждый из нас отстаивал свою Родину», - сказал Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что армяне всего мира являются соавторами победы, невозможно были бы добиться этого без большой поддержки армян.

«Сегодня международные партнеры признают, что не понимают, как произошли события в Армении. Говорят, что ни один исследовательский центр не предсказывал подобного. Я говорю, что все это произошло по простой причине: большинство армян в Армении стояло в основе революции. Коррумпированная власть ясно понимала, что сопротивления не может быть, победа народа была неизбежной. Мы должны использовать это единство, чтобы строить победы в будущем. Вы победили, пришло время быть вместе, жить вместе в Республике Армения, нести бремя дальнейших побед на наших плечах. Я призываю каждый день говорить о возвращении в Армению», - добавил Никол Пашинян.