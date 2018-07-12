Никол Пашинян провел ряд неформальных, рабочих встреч с руководителями ряда стран

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках саммита НАТО 12 июля провел ряд неформальных, рабочих встреч с руководителями разных стран.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в частности, премьер-министр встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани, премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Джузеппе Конте, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом Литвы Далей Грибаускайте, премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Испании Педро Санчесом, премьер-министром Македонии Зораном Заевым, президентом Словакии Андреем Киской и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

С лидерами вышеназванных государств и генеральным секретарем НАТО премьер-министр обсудил перспективы развития двусторонних и многосторонних отношений, а также представляющие взаимный интерес различные вопросы.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил свое участие в предстоящем осенью в Ереване 17-м саммите Франкофонии и отметил, что он был в Армении еще в 1988 году с отцом, и у него хорошие воспоминания о нашей стране.

Президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Греции Алексис Ципрас пригласили премьер-министра Пашиняна в свои страны. Они придали большое значение расширению двустороннего сотрудничества с Арменией в ряде сфер и выразили уверенность в том, что с новым правительством Армении будет налажено эффективное сотрудничество. Премьер-министр Италии подчеркнул наличие исторически прочных дружеских связей с Арменией и придал важность их дальнейшему укреплению и развитию.

Премьер-министр и генеральный секретарь НАТО обсудили текущие вопросы сотрудничества Армения-НАТО.