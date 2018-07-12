Президент Армении принял академика Юрия Оганесяна

Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня принял научного руководителя Лаборатории ядерных реакций имени Г.Н. Флёрова при Объединённом институте ядерных исследований в Дубне (Российская Федерация), академика Российской Академии наук, иностранного члена Национальной Академии наук Республики Армения Юрия Оганесяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Армен Саркисян сказал, что 11 июля подписал указ о присвоении Юрию Оганесяну гражданства Республики Армения. Поздравив в этой связи известного учёного, президент Республики очень высоко оценил его вклад в дело развития ядерной физики, отметив, что научными заслугами и достижениями Юрия Оганесяна гордится вся страна и весь народ.

Президент Саркисян и Юрий Оганесян обсудили ход реализации программы производства радиоизотопов и создания центра диагностики.

Президент Республики приветствовал готовность знаменитого учёного содействовать развитию науки в Армении, а также внести вклад в дело образования и прогресса молодых учёных.

На встрече состоялся обмен мнениями также о перспективах развития науки в Армении.