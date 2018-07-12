Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-07-18

ЕРЕВАН, 12 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 12 июля, курс доллара США сократился на 0.74 драмa и составил 481.49 драм. Курс евро сократился на 2.36 драмa и составил 562.14 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 7.75 драм. Курс британского фунта сократился на 2.48 драмa и составил 636.43 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 70.08 драмa и составила 19372 драм. Цена серебра сократилась на 0.61 драмa и составила 246.37 драм. Цена платины сократилась на 97.46 драмa и составила 12972.46 драм.