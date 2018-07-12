В озере Севан утонул человек. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

12-го июля, в 14:42, служба «911» получила сигнал о том, что в озере Севан тонет человек. на место выехали дежурные спасатели, которые извлекли из воды труп утонувшего А.Э., 1987 г.р.