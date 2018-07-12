Руководители «Арменпресс» и армянских СМИ Ливана обсудили проблемы печатной прессы армянской диаспоры

10-го июля в посольстве Армении в Ливане состоялось обсуждение, в котором приняли участие директор «Арменпресс» Арам Ананян и руководители армянских СМИ Ливана: глявные редакторы газет «Аздак», «Арарат», «Зартонк» Шаган Гантахарян, Ани Епремян, Севак Акопян, а также посол Армении в Ливане Самвел Мкртчян.

Как передает «Арменпресс», обсуждались проблемы печатной прессы армянской диаспоры, вопросы сотрудничества с прессой Армении, в аспекте обмена передовицами и аналитическими статьями.

Особое внимание было уделено 2 ливанским газетам, как своеобразным изданиям армянской прессы за рубежом. Рассматривались вопрросы расширения областей распространения изданий, шагов по привлечению молодой аудитории. Собеседники означили важность проведения в будущем конференции, посвященной вышеуказанным проблемам.