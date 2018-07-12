Мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта остается одним из приоритетов Европейского союза: Могерини

Премьер-министр Никол Пашинян встретился в Брюсселе с высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности, вице-председателем Европейской комиссии Федерикой Могерини.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр подчеркнул, что Европейский Союз является надежным партнером нашей страны со времени независимости Армении. Никол Пашинян отметил, что новое правительство Армении проводит курс восходящего демократического развития страны, обеспечения верховенства закона, защиты прав человека и укрепления конкурентной и благоприятной предпринимательской среды. В этом контексте глава правительства подчеркнул важность консультативной и финансовой поддержки ЕС на пути осуществления демократических реформ в Армении.

Говоря о состоявшихся в нашей стране политических изменениях, Никол Пашинян отметил, что демократия для Армении является не внешнеполитической ориентацией, а представляет собой систему ценностей, которую правительство стремится развивать и укреплять.

Федерика Могерини поприветствовала мирные демократические изменения в Армении и отметила важность дальнейшего развития отношений Армения-ЕС. “Вы можете положиться на нас на пути инициированных Вами радикальных реформ по установлению верховенства закона, борьбе с коррупцией, защите прав человека и другим направлениям. Я уверена, что у нашего сотрудничества будет светлое будущее, мы готовы поддержать реализуемые в Вашей стране реформы”, - сказала Могерини.

Собеседники отметили важность расширения сотрудничества Армения-ЕС в разных сферах и успешной реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Никол Пашинян и Федерика Могерини обсудили также нагорно-карабахский конфликт, мирное урегулирование которого, по словам Высокого представителя, остается одним из приоритетов Европейского союза.