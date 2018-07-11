В Брюсселе стартовала встреча главы МИД Армении с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

В Брюсселе стартовала встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Как сообщает Арменпресс, об этом написал пресс-секретарь МИД Тигран Балаян в Twitter.

«Через некоторое время состоится встреча Мнацаканян-Мамедъяров», - написал Балаян.