Никол Пашинян встретился в Брюсселе с экспертами Фонда Карнеги и представил свое видение развития Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Королевство Бельгия. Первой остановкой главы правительства был исследовательский центр “Карнеги Европа”. Здесь он встретился с экспертами центра, а также с рядом высокопоставленных представителей ЕС.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр сначала коснулся состоявшейся в Армении ненасильственной, мирной бархатной революции и реализуемых реформ, представил шаги правительства по борьбе с коррупцией, другие приоритеты исполнительной власти, в том числе в сферах экономики, в отношениях Армения-ЕС, и ответил на ряд вопросов. “Мы преодолели собственные страхи и совершили революцию любви и солидарности, устранив самовоспроизводящуюся власть, объявив таким образом себе и миру, что никогда не позволим одному человеку принимать решения от имени всех. Граждане Армении преодолели такие порочные явления, как коррупция, несправедливость, неэффективное управление. Мы находимся в процессе создания посредством быстрых изменений более благополучной, всеобъемлющей и современной Армении”, - сказал Никол Пашинян. Глава правительства подчеркнул, что в произошедшей революции нет геополитического контекста, и новое правительство не планирует каких-либо крупных внешнеполитических изменений или резких поворотов. “Новое правительство Армении предпримет все необходимые шаги для устранения всех препятствий, которые замедляют наше развитие”, - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян подчеркнул, что борьба со всеми формами коррупции является приоритетом повестки правительства, добавив, что уже раскрыт ряд серьезных случаев коррупции. “Сегодня люди, которые прежде имели привилегированный статус, чувствуют всю строгость правосудия. Следствия по всем делам будут проходить строго в соответствии с законом. Еще одно важное обязательство - организовать по-настоящему свободные и справедливые выборы. Теперь граждане Армении знают, что их голос имеет вес. Отныне не будет возможности фальсифицировать избирательный процесс и подрывать доверие граждан. Поэтому мы инициировали всеобъемлющий процесс изменений Избирательного кодекса. Мы обеспечим независимость судебной системы, решительно искореним порочную практику прежней судебной власти, погрязшей в коррупции”, - сказал премьер-министр, добавив, что вышеупомянутые меры создадут благоприятные условия для экономического развития, которое правительство считает ключевым элементом национальной безопасности.

По словам Николa Пашиняна, во всех сферах экономики правительство создаст равные условия для бизнеса. Он отметил, что практически самые конкурентные сферы экономики Армении - ИТ, туризм и сельское хозяйство, растут быстрыми темпами. “Наше географическое положение, человеческие ресурсы с глубокими знаниями и межкультурной коммуникацией, сбалансированная внешняя политика - это качества конкурентоспособности страны, и наше общество внушает мне уверенность, что мы на верном пути. Мы являемся полноправным членом Евразийского экономического союза, который создал огромные возможности для нашего экономического развития. Армения готова стать мостом между интересами и позициями ЕАЭС и ЕС настолько, насколько это будет приемлемо для обеих сторон”, - сказал Пашинян.

Коснувшись европейской повестки Армении, глава правительства отметил, что ЕС является важным партнером Армении в осуществлении комплексных институциональных и правовых реформ. “Подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом открыло новую главу в наших отношениях с ЕС. Его эффективная реализация будет способствовать укреплению демократии и прав человека, созданию более благоприятной инвестиционной среды, повышению стабильности бизнеса и предсказуемости”, - сказал Никол Пашинян.

Говоря о нагорно-карабахском конфликте, премьер-министр подчеркнул, что Армения привержена мирному урегулированию конфликта на основе принципов и подходов, предложенных сопредседателями Минской группы ОБСЕ - единственным форматом переговоров с международным мандатом. “Нет альтернативы самоопределению народа Арцаха. Урегулирование конфликта должно основываться на компромиссе всех сторон. Как и любая другая демократическая страна, Армения привержена урегулированию нагорно-карабахского конфликта исключительно мирным путем. Любая попытка разрешить этот конфликт военным путем - это посягательство на демократию, права человека и мир”, - сказал Никол Пашинян.