Заместитель председателя Государственного комитета по туризму Мехак Апресян ушел в отставку

Заместитель председателя Государственного комитета по туризму министерства экономического развития и инвестиций Армении Мехак Апресян подал в отставку.

Как сообщает Арменпресс, об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня я подал заявку об отставке с должности заместителя председателя Государственного комитета по туризму министерства экономического развития и инвестиций», - написал он.

Мехак Апресян отметил, что в этом году исполняется 20 лет его работы в министерстве.

«В 2005-2016 годах я возглавлял департамент туризма министерства, а с 2016 года, когда был создан Государственный комитет по туризму, я был заместителем председателя. С 2013 года я являюсь членом Международного форума юристов по вопросам туризма (IFTTA). Я искренне выражаю благодарность за сотрудничество», - отметил он.