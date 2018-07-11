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Э.Шармазанов отбыл в Польшу


11-13 июля вице-спикер НС Э.Шармазанов будет находиться в Варшаве – для участия в третьей Ассамблее глав парламентов стран Центральной и Восточной Европы, а также в мероприятиях в связи с 550-летием основания парламента Польши.  Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении. 

Вице-спикер НС выступит на Ассамблее, примет участие в устраиваемом президентом Польши приеме для глав делегаций. В рамках визита намечаются также встречи.


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