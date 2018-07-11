Э.Шармазанов отбыл в Польшу

11-13 июля вице-спикер НС Э.Шармазанов будет находиться в Варшаве – для участия в третьей Ассамблее глав парламентов стран Центральной и Восточной Европы, а также в мероприятиях в связи с 550-летием основания парламента Польши. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Вице-спикер НС выступит на Ассамблее, примет участие в устраиваемом президентом Польши приеме для глав делегаций. В рамках визита намечаются также встречи.