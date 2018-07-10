Никол Пашинян принял известного ученого Юрия Оганесова

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял научного руководителя Лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Флёрова в Объединённом институте ядерных исследований в Дубне, академика РАН Юрия Оганесова.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр поприветствовал известного ученого в правительстве и подчеркнул важность его готовности поддержать развитие науки в Армении. “Ваша репутация высока во всем мире, конечно, Ваша поддержка будет очень полезна для нашей страны и народа. У меня есть для Вас сюрприз, вчера я подписал ходатайство о предоставлении Вам гражданства Республики Армения. Я рад, что у Республики Армения де-юре будет такой гражданин, как Вы, потому что я считаю, что де-факто Вы издавна являетесь гражданином Армении”, - сказал Никол Пашинян и выразил надежду на то, что Юрий Оганесов чаще будет посещать Армению. Премьер-министр выразил уверенность, что все проекты известного ученого будут успешно реализованы на родине.

Юрий Оганесов поблагодарил Никола Пашиняна за предоставление ему гражданства Республики Армении. Он проинформировал премьер-министра о том, что уже встретился с министром образования и науки Араиком Арутюняном, министром здравоохранения Арсеном Торосяном, и обсудил с ними ход запуска Центра производства радиоизотопов, а также возможность привлечения физиков в этот процесс.

В ходе встречи стороны обсудили различные вопросы, связанные с реализацией программ.