Время в Ереване: 11:07:36,   9 Июль

Бако Саакян принял министра юстиции Армении Артака Зейналяна


9 июля Президент Республики Арцах Бако Саакян принял министра юстиции Республики Армения Артака Зейналяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
Был обсужден ряд вопросов, касающихся сотрудничества двух армянских государств в соответствующей сфере.
Во встрече приняли участие министр юстиции Республики Арцах Арарат Даниелян, другие должностные лица.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации