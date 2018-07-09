Наша самая важная цель – не только остановить колесо эмиграции, но и повернуть его вспять: Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с католикосом Гарегином Вторым присуттвовали на заключительном мероприятии слета Всемирного молодежного союза Армянской Апостольской церкви, в котором принимали участие более 400 представителей армянской молодежи из более чем 20 стран мира. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал приехавших на историческую родину молодых армян. "Дорогие братья и сестры, для меня счастье видеть вас здесь в Армении, в Ереване. Уверен, что многие в Армении разделяют это счастье, видя вас гуляющими и беседующими на улицах Еревана", - заявил он.
Он выразил надежду, чтобы приезжая в Армению хоть с целью паломничества, хоть нет, молодые армяне оставались здесь дольше рядом со своми сестрами, братьями, родителями, родственниками.
"Армения - наша общая родина, где мы должны жить, творить, жениться, иметь детей, молиться, паломничать, приглашать сюда других соотечественников, каждый день работая с целью обустройства и усиления Родины", - сказал Пашинян.