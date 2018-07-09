Наша самая важная цель – не только остановить колесо эмиграции, но и повернуть его вспять: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с католикосом Гарегином Вторым присуттвовали на заключительном мероприятии слета Всемирного молодежного союза Армянской Апостольской церкви, в котором принимали участие более 400 представителей армянской молодежи из более чем 20 стран мира. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал приехавших на историческую родину молодых армян. "Дорогие братья и сестры, для меня счастье видеть вас здесь в Армении, в Ереване. Уверен, что многие в Армении разделяют это счастье, видя вас гуляющими и беседующими на улицах Еревана", - заявил он.



Он выразил надежду, чтобы приезжая в Армению хоть с целью паломничества, хоть нет, молодые армяне оставались здесь дольше рядом со своми сестрами, братьями, родителями, родственниками.



"Армения - наша общая родина, где мы должны жить, творить, жениться, иметь детей, молиться, паломничать, приглашать сюда других соотечественников, каждый день работая с целью обустройства и усиления Родины", - сказал Пашинян.

По его словам, наша самая важная цель – не только остановить колесо эмиграции, но и повернуть его вспять. "Мы хотим сделать так, чтобы люди решали переехать в Армению не потому, что это их родина, земля их предков, а просто потому, что Республика Армения - это такая страна, где действует законность, где есть закон и порядок, где уважают права человека, где есть демократия, где можно работать в равных экономических условиях, совершать инвестиции, богатеть, иметь возможности для творчества", - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.