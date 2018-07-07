Принято решение о заключении обвиняемого в незаконном обогащении Левы Саргсяна, объявлен розыск

Следователь 6 отдела ССС РА, в рамках уголовного дела о сокрытии имущества в декларации и незаконном обогащении, принял решение о привлечении в качестве обвиняемых брата экс-президента Сержа Саргсяна Левы Саргсяна и дочери последнего Ани Саргсян в деле по ч.1 ст. 310.1 и ч.2 ст. 314.3 УК РА. По ч.1 ст. 310.1 предъявлено обвинение и сыну Л.Саргсяна – Нареку Саргсяну.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе ССС.

При обыске у акционера ООО «Джи Эл Джи» Нарека Саргсяна конфискованы 6 млн 800 тыс долларов, оформленных во 2-м полугодии 2017г. на имя отца Л.Саргсяна и сестры А.Саргсян в одном из банков.

Следствием было выяснено, что являющийся официальным лицом Лева Саргсян и Ани Саргсян в порядке, предусмотренном для официального лица и в Комитет по этике высокопоставленных лиц представили декларации об имуществе, где сокрыли оформленные на их имя вклады. Также рост их имущества в указанное время существенно превысил их законные доходы, то есть они незаконно обогащались.

Выяснилось также, что Нарек Саргсян, как член семьи официального лица, не представил в Комитет по этике декларацию на 2017 год, сокрыв незаконно нажитое имущество.

Следствие обосновало, что Лева, Ани и Нарек Саргсяны незаконно обогатились в особо крупных размерах: 19.196.608драмов, 3.482.269 долларов (1.683.851.175драмов), 600.000 долларов (286.950.000драмов), 1.928.009 долларов (992.978.234,25 драмов) и 744.133 доллара (358.858.273 драмов).

6 июля ССС представила ходатайство в суд о применении ареста в качестве меры пресечения в отношении Левы Саргсяна, которое суд удовлетворил в тот же день.

В отношении Левы и Ани Саргсянов объявлен розыск.

В отношении Ани и НарекаСаргсянов в качестве меры пресечения выбрана подписка о невыезде.

Следствие продолжается.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.