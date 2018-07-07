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Принято решение о заключении обвиняемого в незаконном обогащении Левы Саргсяна, объявлен розыск


Следователь 6 отдела ССС РА, в рамках уголовного дела  о сокрытии имущества в  декларации и незаконном обогащении, принял решение о привлечении в  качестве обвиняемых  брата  экс-президента  Сержа Саргсяна Левы Саргсяна и  дочери последнего Ани Саргсян в деле по ч.1 ст. 310.1 и ч.2 ст. 314.3 УК РА.  По   ч.1 ст. 310.1 предъявлено обвинение  и сыну Л.Саргсяна – Нареку Саргсяну.

Об этом Арменпресс сообщили в  пресс-службе  ССС.

При обыске у акционера ООО «Джи Эл Джи» Нарека  Саргсяна конфискованы 6 млн 800 тыс долларов, оформленных во 2-м полугодии 2017г.  на имя отца Л.Саргсяна  и сестры  А.Саргсян в  одном из банков. 

Следствием было выяснено, что являющийся официальным лицом  Лева Саргсян и Ани Саргсян в  порядке, предусмотренном для  официального лица и в Комитет по этике высокопоставленных лиц представили декларации об имуществе, где сокрыли оформленные на их имя вклады. Также рост их имущества в указанное  время существенно превысил их законные доходы, то есть они незаконно обогащались. 

Выяснилось также, что Нарек Саргсян, как  член семьи официального лица, не представил в  Комитет по этике декларацию на 2017 год, сокрыв незаконно нажитое  имущество. 

Следствие  обосновало, что Лева, Ани и Нарек Саргсяны незаконно обогатились  в  особо крупных размерах: 19.196.608драмов, 3.482.269 долларов (1.683.851.175драмов), 600.000 долларов  (286.950.000драмов), 1.928.009  долларов (992.978.234,25 драмов) и 744.133  доллара (358.858.273 драмов).

6 июля  ССС представила  ходатайство в  суд о применении ареста  в качестве  меры  пресечения в отношении Левы Саргсяна, которое  суд удовлетворил в  тот же  день.

В отношении Левы и Ани Саргсянов объявлен розыск.

В отношении Ани и НарекаСаргсянов в качестве  меры  пресечения выбрана подписка о невыезде.

Следствие  продолжается.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу

 

 




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