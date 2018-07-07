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Президент Армении принял участие в Молодежном форуме Армянского института международных отношений и безопасности


Президент Армении Армен Саркисян принял участие  в Молодежном форуме  Армянского института международных отношений и безопасности«Демократия, безопасность и внешняя политика».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА,своем выступлении президент рассказал об изменениях в Армении, перспективах развития, а также поделился своим опытом с выпускниками института.

Отметив, что происшедшие в Армении перемены называются и характеризуются по-разному, президент сказал, что лучшим из них является «Молодая Армения». «И не только потому, что в основном участвовали молодые люди и во всем присутствовал дух молодости, а потому, что молодежь - это вера в будущее. Молодым можно назвать человека, который находится на пороге своей жизни, и все дороги открыты для него», - сказал он, добавив: «Теперь все возможности открыты для нашей страны, и надо только выбрать свой путь возвышения».

В качестве одного из приоритетов президент назвал формирование президентской культуры в парламентской республике.

Президент отметил также  значение конституции и с удовлетворением оценил урегулирование последних событий в конституции.

«Конституция – основной  закон, и все  изменения в  стране  должны  происходить в ее рамках. И если наша конституция  вновь будет подвергнута  изменению, то только по воле  народа», - сказал он. 

Армен Саркисян ответил на вопросы присутствующих, а затем вручил выпускникам аттестаты.

 

 




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