Азербайджан произвел 1500 выстрелов по армянским позициям

За период 1-7 июля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 155 раз. В сторону армянских позиций произведено более 1500 выстреловиз стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха владеют оперативно-тактической ситуацией и предпринимают необходимые шаги для надежной защиты боевых позиций.