Время в Ереване: 11:07:36,   7 Июль

Азербайджан произвел 1500 выстрелов по армянским позициям


За период 1-7 июля на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня около 155  раз. В сторону армянских позиций произведено более 1500 выстреловиз стрелковых орудий  разных калибров.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха, передовые  части Армии обороны  Арцаха владеют оперативно-тактической ситуацией и предпринимают необходимые шаги для  надежной  защиты боевых позиций.




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