Пашинян ознакомился с деятельностью и планами Центра креативных технологий ТУМО

Премьер-министр РА Никол Пашинян Центр креативных технологий ТУМО. Он осмотрел центр, а сопровождавшие его основатель центра Сем Симонян и директор Мари Лу Папазян ознакомили премьера с условиями,деятельностью и планами центра.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА.

Центр осуществляет бесплатную внешкольную программу, в ходе которой 12-18-летние подростки приобретают знания и умения в цифровом мире и выбирают себе собственный путь в жизни. Обойдя классы, побеседовав с ребятами, представившими главе правительства свои знания и программы, разрабатываемые по новейшим технологиям, Пашинян подчеркнул, что центр предоставляет прекрасные возможности для получения хорошего профессионального образования.

Мари Лу Папазян представила две новые инициативы. Первая: лабы ТУМО (ConvergenceCenter) будут предусмотрены для ребят студенческого возраста и молодых специалистов – предлагая реальную возможность работать над существующими или планируемыми проектами. Вторая: проектТУмо-28, согласно которому в дополнение к уже существующим 4 центрам, откроются еще 24. Предполагается, что они существенно повысят доступность ТУМО в областях, максимум в часе езды от любого населенного пункта Армении.

Студенты центра попросили премьер-министра организовать новые встречи, для обсуждения новых вопросов. Также они попросили его помочь в расширении центра и организации на месте прямого фейсбуковского эфира. Премьер положительно отозвался на все просьбы.

Никол Пашинян отметил, что правительство РА готово содействовать Сему Симоняну и его команде в реализации разных программ и инициатив, которые направлены на повышение качества образования и развития молодого поколения.