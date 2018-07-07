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Пашинян ознакомился с деятельностью и планами Центра креативных технологий ТУМО


Премьер-министр РА  Никол Пашинян Центр креативных технологий  ТУМО. Он осмотрел центр, а сопровождавшие его основатель центра Сем Симонян  и директор Мари Лу Папазян  ознакомили премьера  с  условиями,деятельностью и планами центра.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата правительства РА. 

Центр осуществляет бесплатную внешкольную программу, в ходе  которой 12-18-летние подростки приобретают знания  и умения в цифровом мире  и выбирают себе собственный путь в  жизни. Обойдя  классы, побеседовав с ребятами, представившими главе  правительства свои знания и программы, разрабатываемые  по новейшим технологиям, Пашинян подчеркнул, что центр предоставляет прекрасные возможности для  получения  хорошего профессионального образования.  

Мари Лу  Папазян представила две новые  инициативы. Первая: лабы  ТУМО (ConvergenceCenter)  будут предусмотрены  для  ребят студенческого возраста и молодых специалистов – предлагая реальную возможность работать над существующими или планируемыми проектами. Вторая: проектТУмо-28, согласно которому в дополнение  к  уже  существующим 4 центрам, откроются еще 24. Предполагается, что они  существенно повысят доступность ТУМО в  областях, максимум в часе  езды  от любого населенного пункта  Армении.

Студенты центра попросили премьер-министра организовать новые  встречи, для  обсуждения  новых вопросов. Также они попросили его помочь в расширении центра и организации на месте  прямого фейсбуковского эфира. Премьер положительно отозвался на все  просьбы.

Никол Пашинян отметил, что правительство РА  готово содействовать Сему  Симоняну  и его команде в реализации разных программ и инициатив, которые  направлены на повышение  качества образования и развития  молодого поколения.

 

 

 




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