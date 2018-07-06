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Президент Арцаха принял члена Круга дружбы Арцах-Франция, бывшего мэра города Вьен Жака Ремийе


Президент Республики Арцах Бако Саакян 6 июля принял члена Круга дружбы Арцах-Франция, бывшего мэра города Вьен Жака Ремийе.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, на встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся связей между Арцахом и Францией.

Президент отметил, что развитие отношений с Францией является одним из важных направлений внешнеполитической повестки Арцаха, выразив признательность Жаку Ремийе за действенное участие в углублении и расширении двусторонних дружественных связей.




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