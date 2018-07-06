Российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ сообщил о предстоящей встрече глав МИД Армении и Азербайджана

Планируется встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на АПА, об этом сказал российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов.

И. Попов сказал, что сопредседатели по-прежнему затрудняются делать какие-либо публичные заявления по нагорно-карабахскому конфликту. «», - сказал Попов.