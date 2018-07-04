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Президент Италии Серджио Матарелла приедет с государственным визитом в Армению


Президент Италии Серджио Матарелла приедет 30-го июля с 2-дневным государственным визитом в Армению – по приглашению президента Армении Армена Саркисяна. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В тот же день состоится встреча президентов Армении Армена Саркисяна и Италии - Серджио Матарелла.

В рамках государственного визита президент Италии Серджио Матарелла встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, председателем НС Армении Ара Баблояном, католикосом Гарегином Вторым.

Президент Италии Серджио Матарелла и возглавляемая им делегация посетят Цицернакаберд, где воздадут дань памяти жертв Геноцида армян.


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