Президент Италии Серджио Матарелла приедет с государственным визитом в Армению

Президент Италии Серджио Матарелла приедет 30-го июля с 2-дневным государственным визитом в Армению – по приглашению президента Армении Армена Саркисяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В тот же день состоится встреча президентов Армении Армена Саркисяна и Италии - Серджио Матарелла.



В рамках государственного визита президент Италии Серджио Матарелла встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, председателем НС Армении Ара Баблояном, католикосом Гарегином Вторым.

Президент Италии Серджио Матарелла и возглавляемая им делегация посетят Цицернакаберд, где воздадут дань памяти жертв Геноцида армян.