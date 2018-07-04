Президент Италии Серджио Матарелла приедет с государственным визитом в Армению
16:18, 4 Июль, 2018
Президент Италии Серджио Матарелла приедет 30-го июля с 2-дневным государственным визитом в Армению – по приглашению президента Армении Армена Саркисяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.
В тот же день состоится встреча президентов Армении Армена Саркисяна и Италии - Серджио Матарелла.
В рамках государственного визита президент Италии Серджио Матарелла встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, председателем НС Армении Ара Баблояном, католикосом Гарегином Вторым.