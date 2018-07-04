Тигран Саркисян: «Международный финансовый центр в Астане может стать прототипом для регулирования отдельных элементов общего финансового рынка ЕАЭС»

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) возлагает большие надежды на работу Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Все страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заинтересованы в создании общей прогрессивной финансовой юрисдикции. Как передает Арменпресс, об этом заявил Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян на открытии конференции Astana Finance Days.

Как подчеркнул Премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев, открывая сессию, МФЦА с его уникальным географическим положением даст выход на рынки Центральной Азии, Евразийского экономического союза, Закавказья, стран Ближнего Востока.

По мнению Председателя Коллегии ЕЭК, создание МФЦА позволит улучшить подходы к управлению суверенными фондами и облегчить трансферт новейших знаний и технологий, обеспечив тем самым увеличение и развитие человеческого капитала во всем ЕАЭС. Последнее – основа успеха и развития не только Казахстана, но и Евразийского экономического союза.

Международный финансовый центр в Астане – это и финансовые ворота в Евразийский экономический союз, и финансовый хаб, соединяющий рынки капитала Европы и Азии.

Международный опыт показывает, что финансовые центры становятся центрами притяжения иных компетенций, начиная от образовательных, заканчивая профессиональными и техническими. «Это, на мой взгляд, очень важно с учетом потенциала превращения Астаны не только в финансовый, но и в научно-образовательный, профессиональный, производственный, региональный и международный центр с особо развитой сферой услуг», – сказал Тигран Саркисян.

Председатель Коллегии ЕЭК выразил уверенность, что проект в ближайшие несколько лет наберет обороты и «станет мощным драйвером и в чем-то даже прототипом для регулирования отдельных элементов общего финансового рынка Союза, который мы должны запустить в 2025 году». Он напомнил, что согласно Договору о ЕАЭС финансовый регулятор должен находиться в Казахстане. «Поэтому объективно конкурентные преимущества Международного финансового центра связаны с функционированием Союза и наоборот», – резюмировал Тигран Саркисян.

Перспективным для ЕАЭС направлением работы центра являются финансовые технологии. Как считает Председатель Коллегии ЕЭК, было бы логично и перспективно сразу консолидировать на базе центра разработчиков финтеха. «Мы как раз сейчас по инициативе Президента Республики Казахстан обсуждаем со странами Союза возможность переноса проектного цифрового офиса Евразийской экономической комиссии в Астану», – сообщил Тигран Саркисян.

Председатель Коллегии ЕЭК сообщил, что в рамках конференции Astana Finance Days Евразийская экономическая комиссия подпишет Меморандум о сотрудничестве с Международным финансовым центром «Астана».

В свою очередь, управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов поблагодарил ЕЭК за активную помощь и взаимодействие с финансовым центром.

Справка:

В сессии также приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, президент Группы Исламского банка развития, доктор Бандар Хаджар, старший вице-президент Группы Всемирного банка Сандра Нгози Окоро Хопкинс, президент Сбербанка России Герман Греф, председатель совета директоров Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг леди Барбара Джадж, председатель Международного арбитражного центра МФЦА Барбара Доманн, заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая, бывший глава администрации САР Сянган Леунг Чун-Инг, председатель Финансового центра Люксембурга Николас Макель, генеральный директор Бакинского международного морского торгового порта Талех Зиядов.

Евразийская экономическая комиссия, постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, начала работу 2 февраля 2012 года. В ЕЭК входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Решения Комиссии обязательны для исполнения в странах Союза. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии – Тигран Саркисян.

Договор о создании Евразийского экономического союза подписан 29 мая 2014 года, вступил в силу 1 января 2015 года. В Союзе обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в различных отраслях экономики. Цель Союза – обеспечение условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения, всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик.

Высший Евразийский экономический совет – высший орган Союза, в состав которого входят Президенты государств-членов.

Евразийский межправительственный экономический совет – орган, в состав которого входят главы правительств государств-членов.

Совет Евразийской экономической комиссии – орган, в состав которого входят вице-премьеры государств-членов.

В соответствии с ежегодной ротацией в 2018 году в органах Союза председательствует Россия. Президент России Владимир Путин является председателем Высшего Евразийского экономического совета.