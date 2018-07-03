Председатель НС Армении А.Баблоян отбывает в Квебек
4-8 июля в Квебеке (Канада) будет находиться делегация во главе с Председателем НС А.Баблояном – для участия в 44-й сессии Парламентской Ассамблеи Франкофонии (ПАФ), а также в форуме председателей франкофонных парламентов и в заседании Бюро ПАФ. В составе делегации – руководитель делегации НС РА в ПАФ М.Есаян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.В ходе визита намечен ряд встреч.
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