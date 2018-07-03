Восковая скульптура Арно Бабаджаняна и его личные вещи были выставлены в НС Армении

С 28 июня по 5 июля в Армении проходит Второй Межгосударственный фестиваль “Россия - Армения, мост дружбы” под девизом “Главное — Отчизне служить” имени Арно Бабаджаняна. Фестиваль проводится при поддержке министерств обороны России и Армении по инициативе Международного Фонда памяти композитора. В рамках фестиваля, 28 июня, в НС РА состоялась презентация экспозиционной части выставки композитора, которая по окончании фестиваля будет передана Ереванскому музею Арно Бабаджаняна.

Как передает «Арменпресс», на мероприятии присутствовал сын композитора Ара Бабаджанян, который заявил, что для него подобная выставка – великая честь. По его словам, он помнит, как когда отца спрашивали, где он живет, то он отвечал: «Проживаю в Москве, живу в Армении». Директор Госфилармонии Армении и «Фонда памяти Арно Бабаджаняна» Гагик Манасян поразился схожести восковой скульптуры Арно Бабаджаняна с оригиналом.

По инициативе «Фонда памяти Арно Бабаджаняна» в Госфилармонии Армении откроется его музей, куда и перевезут все выставленные в НС Армении экспонаты.

В 2021 году Арно Бабаджаняну исполняется 100 лет, к юбилею в Армении и РФ пройдет ряд мероприятий.