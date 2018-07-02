После длительной тяжелой болезни в медицинском центре “Наири” скончалась Залуженная артистка Армении, певица Надежда Саркисян. Об этом сообщил Арменпресс директор медцентра “Наири” Анатолий Гнуни.

Биографические данные

Родилась 17 октября 1954 года в Ереване.

Армянская советская певица.

Заслуженная артистка Армении (2010).

С 1988-93 - училась в Московском художественном театре Российской армии. Карьеру начинала в ансамбле "Серпантин", который был очень популярен долгие годы. Там же начинала свою карьеру Лариса Долина.

С 1977-87 - по приглашению пришла в ансамбль Константина Орбеляна.

Муж - скульптор, джазовый музыкант Давид Иванович Беджанян.

Дочь - певица Эмми (Эмма Беджанян).