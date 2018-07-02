Скончалась Залуженная артистка Армении, певица Надежда Саркисян
После длительной тяжелой болезни в медицинском центре “Наири” скончалась Залуженная артистка Армении, певица Надежда Саркисян. Об этом сообщил Арменпресс директор медцентра “Наири” Анатолий Гнуни.
Биографические данные
Родилась 17 октября 1954 года в Ереване.
Армянская советская певица.
Заслуженная артистка Армении (2010).
С 1988-93 - училась в Московском художественном театре Российской армии. Карьеру начинала в ансамбле "Серпантин", который был очень популярен долгие годы. Там же начинала свою карьеру Лариса Долина.
С 1977-87 - по приглашению пришла в ансамбль Константина Орбеляна.
Муж - скульптор, джазовый музыкант Давид Иванович Беджанян.
Дочь - певица Эмми (Эмма Беджанян).