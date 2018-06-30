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Президент Арцаха принял министра труда и социальных вопросов Армении


30 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян принял министра труда и социальных вопросов Республики Армения Мане Тандилян и первого заместителя министра Арсена Манукяна.

Об этом Арменпресс сообщили в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах.

На встрече, в которой принял участие министр труда, социальных вопросов и миграции СамвелАванесян, были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества между двумя армянскими государствами в сфере социального обеспечения.




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