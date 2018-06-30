Президент Арцаха принял министра труда и социальных вопросов Армении

30 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян принял министра труда и социальных вопросов Республики Армения Мане Тандилян и первого заместителя министра Арсена Манукяна.

Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

На встрече, в которой принял участие министр труда, социальных вопросов и миграции СамвелАванесян, были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества между двумя армянскими государствами в сфере социального обеспечения.