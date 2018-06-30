Посольство РА выразило обеспокоенность по поводу формулировки МИД Испании «армянская мафия»

Посольство РА в Испании распространило заявление по поводу проведенных на прошлой неделе правоохранительными органами арестов более сотни лиц, в том числе и армян. Посольство выразило обеспокоенность по поводу сформулированного МИД Испании и распространенного в СМИ выражения «армянская мафия», отметив, что оно наносит существенный вред имиджу проживающих в стране десятков тысяч законопослушных и примерных армян.

Арменпресс представляет текст заявления:

«… В рамках действий правоохранительных органов Испании на прошлой неделе повергнуты приводу более сотни лиц, среди которых, согласно доступным источникам, этнические армяне и граждане Армении.

В распространенном МВД Испании 26 июня пресс-релизе в оборот введена формулировка «армянская мафия», что было распространено в СМИ.

Посольство выражает обеспокоенность в связи с такими формулировками и акцентами. Они наносят существенный вред имиджу проживающих в стране десятков тысяч законопослушных и примерных армян.

Посольство считает важнымвоздерживаться от подобных акцентов и неприемлемых формулировок для придания большего звучания происходящего — учитывая, что отнюдь не все задержанные армяне, и пока не доказано их членство в преступной организации и отсутствует вошедшее в законную силу решение суда в их отношении.

Будучи уверенными в профессионализме законных действий правоохранительных органов Испании, в то же время считаем неэффективным акцентирование этнического происхождения в борьбе с преступными группировками, что отнюдь не способствует формированию и углублению толерантности в многонациональном обществе Испании – что является одним из приоритетов испанского правительства и с успехом осуществляется на протяжении лет».