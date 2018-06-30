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Посольство РА выразило обеспокоенность по поводу формулировки МИД Испании «армянская мафия»


Посольство РА в Испании распространило заявление по поводу проведенных на прошлой  неделе правоохранительными органами арестов более сотни лиц, в том числе и армян.  Посольство выразило обеспокоенность по поводу  сформулированного МИД Испании и распространенного в  СМИ выражения «армянская мафия», отметив, что оно наносит существенный вред  имиджу проживающих в  стране  десятков  тысяч законопослушных и  примерных армян.

Арменпресс представляет текст заявления:

«… В рамках действий правоохранительных органов Испании на прошлой  неделе повергнуты  приводу более сотни лиц, среди которых, согласно доступным источникам, этнические  армяне  и граждане  Армении.

В распространенном МВД Испании 26 июня пресс-релизе в оборот введена формулировка «армянская мафия», что было распространено в  СМИ.

Посольство выражает обеспокоенность в  связи с такими формулировками и акцентами. Они  наносят существенный вред  имиджу проживающих в  стране  десятков  тысяч законопослушных и  примерных армян.

Посольство считает важнымвоздерживаться от подобных  акцентов и неприемлемых формулировок для  придания  большего звучания происходящего — учитывая, что отнюдь не  все задержанные армяне, и пока не доказано их членство в преступной организации и отсутствует вошедшее в  законную силу  решение  суда в их отношении.

Будучи уверенными в  профессионализме законных действий  правоохранительных органов Испании, в то же время считаем неэффективным акцентирование  этнического происхождения в борьбе  с преступными группировками, что отнюдь не  способствует  формированию и углублению толерантности в  многонациональном обществе  Испании – что является одним из приоритетов испанского правительства и с успехом осуществляется на протяжении лет».

 

 

 

 




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