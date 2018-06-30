В Арцахе скончался контрактный военнослужащий

Контрактный военнослужащий одного из подразделений, дислоцированных в центральном направлении Армии обороны Армен ШахмаровичАтанесян (1973 г/р) 29 июня в районе 20:30 часов скончался по причине болезни (предварительный диагноз – желчекаменная болезнь).

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе АО Арцаха.

Ведется расследование с целью выяснения обстоятельств случившегося.

Министерство обороны Арцаха разделяет тяжелую утрату и выражает сочувствие членам семьи военнослужащего, его родным и сослуживцам.