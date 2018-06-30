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В Арцахе скончался контрактный военнослужащий


Контрактный  военнослужащий одного из подразделений, дислоцированных в центральном направлении Армии обороны Армен ШахмаровичАтанесян (1973 г/р) 29 июня в районе  20:30 часов скончался по причине  болезни (предварительный диагноз – желчекаменная болезнь).

Об этом Арменпресс сообщили в  пресс-службе  АО Арцаха.

Ведется расследование  с целью выяснения  обстоятельств случившегося.

Министерство  обороны Арцаха разделяет тяжелую утрату и выражает сочувствие членам семьи военнослужащего, его родным и сослуживцам.




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