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Азербайджанские делегаты выступили в ПАСЕ с курьезным заявлением: армянские депутаты ответили им


Члены азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы вновь выступили с курьезным заявлением. Как сообщает агентство Арменпресс, руководитель делегации Армении в ПАСЕ Арпине Ованнисян написала на своей странице в Facebook о том, что в последний день летней сессии ПАСЕ обсуждался доклад под названием “Умышленное уничтожение культурного наследия и незаконный трафикинг”.

Как бы курьезно это ни звучало, наши азербайджанские коллеги призывали новые власти Армении не повторять “ошибок” предыдущих властей и “не уничтожать” культурное наследие на “оккупированных” территориях. Наира Зограбян и я выступили по этой теме на Ассамблее, представив действия Турции и Азербайджана, направленные на уничтожение армянского культурного наследия”, - написала Ованнисян.


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