Азербайджанские делегаты выступили в ПАСЕ с курьезным заявлением: армянские депутаты ответили им

Члены азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы вновь выступили с курьезным заявлением. Как сообщает агентство Арменпресс, руководитель делегации Армении в ПАСЕ Арпине Ованнисян написала на своей странице в Facebook о том, что в последний день летней сессии ПАСЕ обсуждался доклад под названием “Умышленное уничтожение культурного наследия и незаконный трафикинг”.

”, - написала Ованнисян.