Азербайджанские делегаты выступили в ПАСЕ с курьезным заявлением: армянские депутаты ответили им
18:16, 29 Июнь, 2018
Члены азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы вновь выступили с курьезным заявлением. Как сообщает агентство Арменпресс, руководитель делегации Армении в ПАСЕ Арпине Ованнисян написала на своей странице в Facebook о том, что в последний день летней сессии ПАСЕ обсуждался доклад под названием “Умышленное уничтожение культурного наследия и незаконный трафикинг”.“Как бы курьезно это ни звучало, наши азербайджанские коллеги призывали новые власти Армении не повторять “ошибок” предыдущих властей и “не уничтожать” культурное наследие на “оккупированных” территориях. Наира Зограбян и я выступили по этой теме на Ассамблее, представив действия Турции и Азербайджана, направленные на уничтожение армянского культурного наследия”, - написала Ованнисян.