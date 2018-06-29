Президент Республики Арцах провел встречу с президентом и вице-президентом Американского университета Армении

Президент Республики Арцах Бако Саакян 29 июня принял президента Американского университета Армении Армена Тер-Курегяна и вице-президента вуза Ашота Газаряна.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, были обсуждены вопросы, касающиеся строительства нового главного корпуса Арцахского государственного университета и осуществления ряда других проектов.

Президент Саакян выразил признательность Американскому университету Армении за постоянное содействие Арцаху, отметив востребованность и важность этого содействия.