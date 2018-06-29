Бако Саакян встретился с министром по чрезвычайным ситуациям Республики Армения Грачья Ростомяном
16:20, 29 Июнь, 2018
29 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян принял министра по чрезвычайным ситуациям Республики Армения Грачья Ростомяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
Был обсужден ряд вопросов, касающихся дальнейшего углубления и расширения связей между соответствующими ведомствами двух армянских республик.
Во встрече приняли участие директор Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах Карен Саркисян, другие должностные лица.