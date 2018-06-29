Время в Ереване: 11:07:36,   29 Июнь

Бако Саакян встретился с министром по чрезвычайным ситуациям Республики Армения Грачья Ростомяном


29 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян принял министра по чрезвычайным ситуациям Республики Армения Грачья Ростомяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
Был обсужден ряд вопросов, касающихся дальнейшего углубления и расширения связей между соответствующими ведомствами двух армянских республик. 
Во встрече приняли участие директор Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах Карен Саркисян, другие должностные лица.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации