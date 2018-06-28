Никол Пашинян и Анна Акопян присутствовали на сольном концерте сопрано Лианы Арутюнян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и г-жа Анна Акопян в концертном зале “Арам Хачатрян” присутствовали на состоявшемся в рамках 19-го международного фестиваля “Ереванские перспективы” сольном концерте сопрано Лианы Арутюнян, которая выступила вместе с Национальным филармоническим оркестром Армении под руководством художественного руководителя и главного дирижера Эдуарда Топчяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, 19-й международный фестиваль “Ереванские перспективы” проходит под высоким патронажем премьер-министра Никола Пашиняна.