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Президент Армении встречу с работающими в ВБ и МВФ армянами


Находящийся в Соединённых Штатах с рабочим визитом президент Республики Армения Армен Саркисян 27 июня провел встречу с членами Клуба армян-сотрудников Всемирного банка и Международного валютного фонда. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.




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