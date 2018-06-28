Президент Армении встречу с работающими в ВБ и МВФ армянами
Находящийся в Соединённых Штатах с рабочим визитом президент Республики Армения Армен Саркисян 27 июня провел встречу с членами Клуба армян-сотрудников Всемирного банка и Международного валютного фонда. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.
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