Президент Армении встречу с работающими в ВБ и МВФ армянами

Находящийся в Соединённых Штатах с рабочим визитом президент Республики Армения Армен Саркисян 27 июня провел встречу с членами Клуба армян-сотрудников Всемирного банка и Международного валютного фонда. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.