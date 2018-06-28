Президент Армении Армен Саркисян в США воздал дань уважения памяти Теодора Рузвельта
Находящийся в США с трёхдневным рабочим визитом президент Республики Армения Армен Саркисян 27 июня посетил Остров Теодора Рузвельта – мемориал в честь 26-го президента США. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.А.Саркисян возложил венок к памятнику Рузвельта и воздал дань уважения памяти известного государственного деятеля, который в годы своего президентства выступал в защиту прав армян и христианских меньшинств в Османской империи.
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