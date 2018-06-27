В Ереване проходит заседание совета министров ИД ОЧЭС: ФОТО

В Ереване 27 июня проходит заседание совета министров ИД стран Организации черноморского экономического сотрудничества. Как передает «Арменпресс», прибыли представители всех стран ОЧЭС, в том числе, замминистра ИД Азербайджана Махмуд Мамад-Гулиев, начальник управления всестороннего экономического сотрудничества МИД Турции Омер Гюджук. В ходе заседания председательство в ОЧЭС от Армении перейдет Азербайджану. Замминистра ИД Армении Карен Назарян и генсек ОЧЭС Майкл Кристидес выступят с заявлениями.

Членами ОЧЭС являются Армения, Албания, Азербайджан, Болгария, Грузия, Греция, Молдова, Румыния, РФ, Сербия, Турция и Украина.