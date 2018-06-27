Время в Ереване: 11:07:36,   27 Июнь

В Ереване проходит заседание совета министров ИД ОЧЭС: ФОТО


В Ереване 27 июня проходит заседание совета министров ИД стран Организации черноморского экономического сотрудничества. Как передает «Арменпресс», прибыли  представители всех стран ОЧЭС, в том числе, замминистра ИД Азербайджана Махмуд Мамад-Гулиев, начальник управления всестороннего экономического сотрудничества МИД Турции Омер Гюджук. В ходе заседания председательство в ОЧЭС от Армении перейдет Азербайджану. Замминистра ИД Армении Карен Назарян и генсек ОЧЭС Майкл Кристидес выступят с заявлениями.

Членами ОЧЭС являются Армения, Албания, Азербайджан, Болгария, Грузия, Греция, Молдова, Румыния, РФ, Сербия, Турция и Украина.

Фото: Мхитара Хачатряна




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