Госдеп предупредил Турцию о санкциях в случае покупки у России С-400

Покупка Турцией российских комплексов С-400 нанесет серьезный удар по отношениям Вашингтона и Анкары. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

"Мы ясно дали понять Турции, что в случае приобретения С-400 будут последствия. Мы введем санкции в соответствии с законом "О противодействии врагам Америки с помощью санкций", — сказал он на слушаниях в сенате.

Дипломат добавил, что, если сделка по ЗРК все же состоится, прежнее взаимодействие Анкары и Вашингтона будет сложно восстановить.

В середине июня стало известно, что сенат США принял новый вариант проекта оборонного бюджета на 2019 год, который предусматривает прекращение участия Анкары в программе производства истребителей F-35 из-за намерений республики купить российские зенитные комплексы.

Несмотря на этот шаг, на прошлой неделе компания Lockheed Martin передала представителям ВВС Турции первый ударный самолет пятого поколения. В соответствии с контрактом Анкара должна получить порядка 100 перспективных машин.